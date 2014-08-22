Оператор Reuters зняв будні військових у зоні АТО

15:12, 22 серпня 2014
Політика
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На відео показано що роблять українські військові у перервах між боями з терористами.

REUTERS

У відеоматеріалі показано як військові сил АТО слідкують за обстановкою. На світанку переміщуються між стратегічними точками. Крім того, в кадрі показано військового, який вдягнений в камуфляжну форму під назвою "кікімора".

У перервах між боями з терористами, військові готують їжу на польових кухнях, ведуть спостереження за місцевістю.

А після раптових пострілів ворога, відразу ж займаютьбойові позиції.

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