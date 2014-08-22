Оператор Reuters зняв будні військових у зоні АТО

У відеоматеріалі показано як військові сил АТО слідкують за обстановкою. На світанку переміщуються між стратегічними точками. Крім того, в кадрі показано військового, який вдягнений в камуфляжну форму під назвою "кікімора".

У перервах між боями з терористами, військові готують їжу на польових кухнях, ведуть спостереження за місцевістю.

А після раптових пострілів ворога, відразу ж займаютьбойові позиції.