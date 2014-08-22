В одесита вилучили арсенал зброї та карту порту

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, арсенал вилучено цього тижня в раніше судимого 32-річного одесита.

Спецоперація проводилася в рамках заходів щодо недопущення дестабілізації ситуації в регіоні, проявів екстремізму та тероризму, а також для забезпечення стабільності й безпеки громадян під час святкування Дня прапора і Дня Незалежності України. За словами начальника управління Івана Катеринчука, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено й вилучено 2 обрізи мисливської рушниці, предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій, велику кількість пороху й вражаючих елементів, різноманітні пістолети й револьвери, велику кількість набоїв різного калібру, балаклави, камуфльований одяг, багато холодної зброї.

Читайте такожНа Луганщині голова сільради передавала бойовикам дані про розміщення сил АТО«Серед іншого затриманий зберігав топографічну карту Одеського порту з певними мітками і 2 карти - з позначками несучих стін і каркаса, розташованої в Одесі Німецької євангелічно-лютеранської церкви», - розповів Катеринчук.

Вилучені речі направлено на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при ГУМВС в Одеській області. Згідно з балістичною експертизою вилучених обрізів і рушниці та боєприпасів встановлено, що вони є нестандартною короткоствольною, гладкоствольною вогнепальною зброєю. Щодо інших предметів проводиться вибухотехнічна й балістична експертизи.

Читайте такожУ зоні АТО затримали бойовика, який виконував функції катаЗа цим фактом слідчим управлінням ГУМВС в Одеській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження із зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Зараз у рамках кримінального провадження проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів і слідчих дій.