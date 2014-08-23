Червоному Хресту не сподобалася "манера" прибуття "гуманітарного конвою" в Луганськ

"Манера, в якій "гуманітарний конвой" від Росії прибув в Луганськ сьогодні, ускладнила цю операцію допомоги", - йдеться у Twitter Червоного Хреста.

Нагадаємо, під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Путін заявив, що після "очевидних провокацій" з боку України, Росія вирішила направити "конвой" за його призначенням.

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Пентагон засуджує входження російського "гуманітарного конвою" в Україну і вимагає негайно відвести вантажівки і персонал з її території.

Входження російського "гуманітарного конвою" в Україну засудилиНАТО і Євросоюз.