Росія відправила біженців з Донбасу до Сибіру

Люди, щоправда, дізнаються, куди їх везуть, лише в останню мить, повідомляє ТСН.

Обирати регіон для переселення їм не дають.

З Сімферополя біженців доправили на керченську переправу, потім поромом на Кубань і вже звідти потягом відправлять до нового місця проживання.

Самопроголошена кримська влада обіцяє за кілька днів вивезти з півострова всіх біженців.