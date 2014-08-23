Росія відправила біженців з Донбасу до Сибіру

04:49, 23 серпня 2014
Політика
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Біженців зі Сходу України, які рятувалися від війни на півострові, у п'ятницю відправили до Іркутська.

UNIAN

Люди, щоправда, дізнаються, куди їх везуть, лише в останню мить, повідомляє ТСН.

Обирати регіон для переселення їм не дають. 

З Сімферополя біженців доправили на керченську переправу, потім поромом на Кубань і вже звідти потягом відправлять до нового місця проживання.

Самопроголошена кримська влада обіцяє за кілька днів вивезти з півострова всіх біженців.

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