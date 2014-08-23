Росія відправила біженців з Донбасу до Сибіру
04:49, 23 серпня 2014Політика
0 0
Біженців зі Сходу України, які рятувалися від війни на півострові, у п'ятницю відправили до Іркутська.
Люди до останнього не знають, куди їх везуть / Скріншот
Люди, щоправда, дізнаються, куди їх везуть, лише в останню мить, повідомляє ТСН.
Обирати регіон для переселення їм не дають.
З Сімферополя біженців доправили на керченську переправу, потім поромом на Кубань і вже звідти потягом відправлять до нового місця проживання.
Самопроголошена кримська влада обіцяє за кілька днів вивезти з півострова всіх біженців.
Росія відправила біженців з Донбасу до Іркутська
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter