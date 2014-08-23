В результаті артобстрілів в Донецьку загинули троє мирних жителів

За минулу добу 22 серпня за інформацією МНС України в Донецькій області в результаті артобстрілів в Петровському районі пошкоджено будинки приватного сектору № 1 по вулиці Соколовського, № 2 по вулиці Федеративна, вулиця Раціоналізаторів 24, вулиця Банківська 30 і деякі будинки по вулиці Андрусова, повідомляється на сайті Донецької міськради.

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У Київському районі снарядом знищений магазин, розташований на перетині вулиць Молодих шахтарів і Павла Поповича. Осколками від снарядів пошкоджено прилеглі будинки: перекриття на другому поверсі в будинку 29, на третьому поверсі в будинку 33, а також скління в будинках 33 а і 33-б по вулиці Павла Поповича.

В результаті ранкового артилерійського обстрілу в Київському районі загинуло 2 мирних жителя, які в цей момент знаходилися на зупинці громадського транспорту. У Кіровському районі осколкові поранення отримав 1 мирний житель, але після доставки каретою швидкої допомоги до лікарні, помер.

Станом на 10.00 обстановка зберігається напруженою. Із-за пошкоджень на контактних мережах не ходять трамваї на маршрутах № 1 та № 6. Автобуси № 73 здійснюють рух до Шахтарської площі, транспорт по маршруту № 41 - до міськлікарні № 25, маршрут № 42 - до міськлікарні № 14.