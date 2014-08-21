У Донецькій області снаряди потрапили на територію шахти «Комсомолець Донбасу»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії ДТЕК.

Згідно з повідомленням, сьогодні близько 10:30 територія промислового майданчика шахти «Комсомолець Донбасу» піддалася артобстрілу, снаряди потрапили в будівлю адміністративного комплексу, механічного цеху, а також пошкоджені 3 автобуси і 3 КрАЗа для перевезення гірничої маси. Співробітники шахти змогли сховатися в бомбосховищі на території підприємства, постраждалих немає, підкреслено в повідомленні.

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Повністю оглянути пошкодження поки неможливо, оскільки бойові дії не припиняються. В даний час на шахті є електропостачання, працює вентиляція і насоси для відкачування води.

У ДТЕК нагадали, що 17 серпня в результаті артилерійського обстрілу шахта «Комсомолець Донбасу» отримала пошкодження наземних господарських будівель, виникла пожежа, яку потім загасили, також шахта була повністю знеструмлена. На момент знеструмлення під землею було 7 гірників, які при ліквідації аварії благополучно були підняті на поверхню.

18 серпня на шахті було частково відновлено енергоживлення, включена вентиляція частини гірських виробок і відкачка води. Через те, що в Шахтарському районі відбуваються бойові дії, на підприємстві видобуток вугілля не ведеться з 1 серпня. Шахта є вибухонебезпечною. Без вентиляції може збільшитися концентрація метану і статися вибух.

Довідка УНІАН. Шахта «Комсомолець Донбасу» (ДТЕК) є однією з найбільших в Україні і забезпечує робочими місцями 4,8 тис людей. Шахта видобуває 4 млн т вугілля в рік - близько 8% всієї вуглевидобутку України. Видобуте на даній шахті вугілля марки «Т» використовується для виробництва електроенергії на Криворізькій і Придніпровській ТЕС, які також забезпечують теплом Зеленодольськ у Дніпропетровській області та половину Дніпропетровська. Якщо шахта перестане добувати вугілля - ТЕС можуть зупинити свою роботу.