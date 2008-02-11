Тимошенко назвала суму заборгованості України за газ

Загальна заборгованість України за поставки газу на 1 січня 2008 року становила 1,072 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабміні після завершення позачергового засідання уряду, на якому розглядалося питання щодо забезпечення України газом.

«У жовтні 2007 року керівництво НАК «Нафтогаз України» здійснювалося міністром палива та енергетики БОЙКОМ, ВОРОНІНИМ і «РосУкрЕнерго». У жовтні 2007 року НАК «Нафгогаз» тоді під керівництвом уряду ЯНУКОВИЧА зібрало гроші з країни, але 216 млн. доларів не заплатило за газ компанії «РосУкрЕнерго». Грошей немає, й знайти хоча б один документ, який свідчив би про погашення, ми не змогли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, в листопаді 2007 року за аналогічною схемою було зібрано й не сплачено 394 млн. доларів, а в грудні 2007 року – 462 млн. доларів. «Загальну суму заборгованості на 1 січня 2008 року уряд ЯНУКОВИЧА залишив на рівні 1,072 млрд. доларів. Це борг, який було накопичено й не погашено. І коли прийшло нове керівництво НАК «Нафтогаз», на рахунках цієї компанії для розрахунку за цими боргами не було залишено ні копійки. Це означає, що газ, який оплачували населення, теплокомуненерго на НАК «Нафтогаз», ці гроші практично були витрачені не відомо куди», - додала вона.

Прем`єр-міністр у черговий раз підкреслила, що за листопад-грудень 2007 року між НАК «Нафтогаз України», з одного боку, й «РосУкрЕнерго» та «УкрГазЕнерго», з другого боку, ніяких актів на поставки газу не існує.

«На сьогоднішній день уряд ЯНУКОВИЧА залишив нам країну на 2008 рік без будь-яких угод, контрактів, навіть із «РосУкрЕнерго». Починаючи з 1 січня від компаній «РосУкрЕнерго» та її дочірньої компанії «УкрГазЕнерго» Україна переживає справжній шантаж. Україні не підписують жодного документа на поставки газу й жодного акту на розрахунки за природний газ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.