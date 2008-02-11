Наливайченко: лікарі поряд з Рудьковським були цілодобово

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголошує, що СБУ діяла у рамках закону під час затримання колишнього міністра транспорту та зв’язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ був затриманий на проспекті М.Бажана двома співробітниками СБУ у цивільному.

Т.в.о. голови СБУ підкреслив, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ є обвинуваченим у кримінальній справі. «Це було за письмовим рішенням суду і за поданням прокурора, який розслідує цю кримінальну справу. Тому СБУ виконала обидва рішення – і суду, і слідчого», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він додав, що після затримання М.РУДЬКОВСЬКИЙ був доставлений до прокурора, і саме за його рішенням екс-міністр був взятий під варту і сьогодні доставлений до суду.

Крім того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО запевнив, що умови перебування М.РУДЬКОВСЬКОГО в СБУ «цілком пристойні». Також він зауважив, що його оглядали чотири рази лікарі.

«Цілодобово біля громадянина РУДЬКОВСЬКОГО були наші співробітники і лікарі», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, додавши, що зараз слід зачекати на рішення суду. За його словами, рішенням може бути збереження запобіжного заходу як підписка про невиїзд або взяття під варту, оскільки Кримінальний кодекс України кваліфікує розкрадання державних грошей в особливо великих розмірах як важкий злочин.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України була порушена кримінальна справа щодо М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 КК України) та пред’явлено обвинувачення.

Прокуратура Києва пояснила, що екс-міністра транспорту було затримано законно на проспекті Бажана в Києві 9 лютого. Прес-служба прокуратури зазначає, що на підставі дозволу суду та протоколу слідчого про затримання, обвинувачений був доставлений для подальшого утримання до УСБ України у м. Києві. "Затриманий РУДЬКОВСЬКИЙ був оглянутий медичними працівниками, за висновками яких стан його здоров’я є задовільним. У той же день про затримання обвинуваченого повідомлено його адвокатів", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура повідомляє, що з 21 грудня 2007 року "РУДЬКОВСЬКИЙ та його захисники необґрунтовано ухиляються від ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушуючи свої процесуальні обов’язки".

У повідомленні зазначається, що хоча підпискою про невиїзд місцем перебування М.РУДЬКОВСЬКОГО було обрано Чернігів, обвинувачений неодноразово залишав вказане місце, не повідомляючи слідство про це, і для ознайомлення з матеріалами справи не з’являвся. Враховуючи такі обставини, прокуратурою столиці скеровано до суду подання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому з підписки про невиїзд на взяття під варту.

Соціалістична партія, членом якої є М.РУДЬКОВСЬКИЙ, звернулася до Генпрокуратури та Уповноваженого з прав людини з приводу цієї події. У прес-релізі СПУ, підписаному лідером партії Олександром МОРОЗОМ, стверджується, що М.РУДЬКОВСЬКОГО спочатку повезли до слідчого міської прокуратури, який провів допит. При цьому адвоката М.РУДЬКОВСЬКОГО до прокуратури не пропустили. "Після допиту омоновці винесли М.РУДЬКОВСЬКОГО з приміщення прокуратури і помістили екс-міністра в слідчий ізолятор СБУ. До затриманого не допускають адвоката, лікаря, не дозволили прийняти медикаменти. Не допустили також двох народних депутатів, які мали право з’ясувати, чому в такий нештатний спосіб діють правоохоронці", - стверджує СПУ.