Турчинов упевнений, що закінчити війну може тільки армія - іншого шляху немає

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов вважає, що дипломатичні методи у нинішній ситуації військової агресії Росії вже не допоможуть, лише українська армія звільнить східні області від сепаратистів та російських терористів.

Про це він сказав у інтерв'ю на "5-му каналі", відповідаючи на питання, чи вдасться зупинити кровопролиття на сході України дипломатичними методами, та щодо переговорів президентів Росії, України та США.

"Безумовно, треба вести дипломатичні переговори, консультації і не припиняти шлях мирного розв'язання проблеми. Але скажу чесно: я не вірю в те, що можна досягнути результату саме на дипломатичному шляху", - сказав спікер.

На його думку, лише українська армія, Національна гвардія здатні завершити цю війну, повністю звільнивши території Донецької і Луганської областей.

"Іншого варіанту, на жаль, реалістичного варіанту, сьогодні не існує", - сказав Турчинов.