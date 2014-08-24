Турчинов упевнений, що закінчити війну може тільки армія - іншого шляху немає
Голова ВР вважає, що завершити війну може лише українська армія, дипломатичні методи вже не допоможуть.
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов вважає, що дипломатичні методи у нинішній ситуації військової агресії Росії вже не допоможуть, лише українська армія звільнить східні області від сепаратистів та російських терористів.
Про це він сказав у інтерв'ю на "5-му каналі", відповідаючи на питання, чи вдасться зупинити кровопролиття на сході України дипломатичними методами, та щодо переговорів президентів Росії, України та США.
"Безумовно, треба вести дипломатичні переговори, консультації і не припиняти шлях мирного розв'язання проблеми. Але скажу чесно: я не вірю в те, що можна досягнути результату саме на дипломатичному шляху", - сказав спікер.
На його думку, лише українська армія, Національна гвардія здатні завершити цю війну, повністю звільнивши території Донецької і Луганської областей.
"Іншого варіанту, на жаль, реалістичного варіанту, сьогодні не існує", - сказав Турчинов.