Будівельники стадіону ФК ”Шахтар” в шоці від українських цін

Представник турецької компанії ENKA, яка є генеральним підрядником будівництва нового стадіону ФК "Шахтар" у Донецьку, вважає непомірними ціни на матеріали. Про це член правління компанії Угур КОЮНОГЛУ заявив в інтерв`ю прес-службі клубу.

"Я вивчав ціни в Донецьку, і дійшов висновку, що простіше купити те ж саме в Японії, ніж тут", - сказав представник компанії ENKA.

Він підтвердив, що матеріали для будівництва стадіону закуповуватимуться в більш ніж 15 країнах. "Наприклад, сидіння купуватимемо в Австралії, дах на п`ятизірковому "Шахтарі" буде з Німеччини, електроустаткування забезпечать знову німці, і до них приєднаються американці", - сказав У.КОЮНОГЛУ.

Він нарік, що "Україна позиціонує себе так: у мене є товар, хочеш - бери на тих умовах, що я тобі пропоную, а хочеш - не бери". При цьому У.КОЮНОГЛУ висловив сподівання, що "за той час, що ми будемо тут, відбудуться зміни".

У.КОЮНОГЛУ також зазначив, що стадіон буде готовий до травня 2008 року. "Часу на будівництво достатньо. Це саме стільки, скільки потрібно - не більше і не менше", - додав представник турецької компанії.