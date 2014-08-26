Бойовики продовжують обстрілювати Луганськ. У місті залишається багато пенсіонерів і маленьких дітей

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, за інформацією жителів, щодня відбуваються нові руйнування. Так, за минулі дні під обстріл потрапила вулиця Оборонна, будівля міськводоканалу, територія в районі Луганського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, будівля облдержадміністрації, територія в районі магазину «За кермом». Також, за повідомленнями городян, зруйновано підземний перехід у районі Центрального ринку.

Інформація про потерпілих і поранених в результаті обстрілу уточнюється.

Блокада обласного центру, в якому залишається велика частина жителів, серед яких багато літніх людей і сімей з маленькими дітьми, продовжується. Городяни живуть в умовах відсутності світла і води, також тривалий час у Луганську не працює мобільний і стаціонарний зв'язок.

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Незважаючи на постійний обстріл, люди змушені виходити в місто для того, щоб придбати найнеобхідніші продукти харчування і воду. Дехто набирає воду на вулицях у місцях поривів водопровідних труб. За повідомленнями місцевих жителів, у місті можна побачити людей, які несуть пакети продуктів з гуманітарної допомоги.

Медикаменти і паливо в місто не поставляють тривалий час. Також не виплачуються зарплати, пенсії і соціальні виплати.