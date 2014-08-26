Порошенко: Україна у вересні ратифікує Угоду про асоціацію з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбулася напередодні сьогоднішньої зустрічі у форматі Україна - Європейський Союз - “Євразійська трійка” (Росія, Білорусь, Казахстан).

Як повідомив журналістам прес-секретар президента України Святослав Цеголко, глава держави під час зустрічі заявив, що Україна у вересні ратифікує Угоду про асоціацію з ЄС, і відразу направить до Брюсселя відповідні ратифікаційні грамоти.

Порошенко також висловив переконання, що призначення дострокових парламентських виборів на жовтень цього року не стане перешкодою для ратифікації Угоди про асоціацію.

Він також зазначив, що інтеграція України до ЄС - “це наш цивілізаційний вибір, який жодним чином не спрямований проти інших наших сусідів, навпаки, позитивно вплине на взаємини з усіма сусідами, в першу чергу в економічній сфері”.

За словами Цеголка, більшість часу під час зустрічі з Ештон була приділена сьогоднішній зустрічі у форматі Україна - ЄС - “Євразійська трійка”.

Президент зазначив, що встановлення миру та імплементація його мирного плану є його ключовою метою сьогодні.

У складі української делегації разом з Порошенком до Мінська прибули: уповноважений президента з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан, міністр закордонних справ Павло Клімкін, представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв, заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий.

Як повідомлялося, сьогодні в Мінську заплановані переговори президента України з президентами Росії Володимиром Путіним, Білорусі Олександром Лукашенком і Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. У переговорах також візьмуть участь верховний представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, єврокомісари Гюнтер Еттінгер та Карл де Гухт.