У Мінську розпочалася зустріч у форматі Україна – ЄС – "Євразійська трійка"

У Мінську розпочалася зустріч у форматі Україна – Європейський Союз – «Євразійська трійка» (Росія, Білорусь, Казахстан), передає кореспондент УНІАН.

У зустрічі беруть участь президенти України - Петро Порошенко, Росії - Володимир Путін, Білорусі — Олександр Лукашенко, Казахстану — Нурсултан Назарбаєв, а також верховний представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, віце-президент Єврокомісії – комісар з питань енергетики - Гюнтер Еттінгер, комісар ЄС з питань торгівлі Карл де Гухт.

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Зустріч розпочалася з виступу Лукашенка.

У ході зустрічі заплановано, зокрема, обговорення питань, пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, енергетичної безпеки та стабілізації ситуації на Донбасі.