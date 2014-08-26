Порошенко сподівається, що результатом зустрічі в Мінську стане мир

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

“Ключова позиція сьогодні - мир, мир на Донбасі, який припинить страждання людей. Крім економічних та енергетичних питань пріоритетом є мир”, - зазначив Порошенко.

Читайте такожУ Мінську триває підготовка зустрічі Путіна із ПорошенкомВін висловив сподівання, що результатом сьогоднішньої зустрічі буде мир в Україні.

Порошенко також назвав сьогоднішній формат зустрічі унікальним.

Як повідомляв УНІАН, на зустрічі у Мінську заплановано обговорення питань, пов’язаних з імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, енергетичної безпеки та стабілізації ситуації на Донбасі.

Читайте такожТарута: Якщо у Мінську вдасться домовитися, Донбас зачистять за 2-3 тижніУкраїна, Росія, Білорусь і Казахстан будуть представлені на рівні президентів. Також у зустрічі візьмуть участь високий представник ЄС з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, віце-президент Єврокомісії - комісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер і комісар з питань торгівлі Карл де Гухт.