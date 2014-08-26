Межі виборчих округів Донецької та Луганської областей можуть бути переглянуті

Про це голова ЦВК Михайло Охендовський. "Центральна виборча комісія докладе всі зусилля для того, щоб вибори відбулися в кожному одномандатному виборчому окрузі з тих, де проведення виборів передбачено чинним законодавством. На території Донецької і Луганської областей, зокрема райони цих областей, де зараз проводиться антитерористична операція, не є винятком для цього підходу Центральної виборчої комісії", - сказав він.

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Михайло Охендовський підкреслив, що в першу чергу необхідно забезпечити максимальну безпеку для виборців, організаторів виборів, членів виборчих комісій та інших осіб, які беруть участь в організації виборчого процесу.

"Закон фактично побудований таким чином, що якщо вибори відбудуться хоча б на одній виборчій дільниці одномандатного виборчого округу, то вибори в окрузі відбудуться. Відповідно, і завдання ЦВК буде полягати в тому, щоб хоча б на одній виборчій дільниці, а хотілося б, щоб на максимально можливій кількості таких виборчих дільниць, все ж відбулося голосування виборців у кожному одномандатному окрузі", - сказав глава ЦВК.

За словами Михайла Охендовського, "у разі, якщо нам створять необхідні законодавчі підстави, Центральна виборча комісія готова переглянути межі виборчих округів виключно в Донецькій і Луганській областях з тим, щоб забезпечити обрання народних депутатів в кожному з 21 округу, який утворений в Донецькій області, і 11 округів, які утворені в Луганській області".