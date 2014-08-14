ВР знову не включила до порядку денного питання збільшення видатків ЦВК на вибори

Як передає кореспондент УНІАН, за включення його до порядку денного проголосували 188 народних депутатів із 298 зареєстрованих у сесійній залі.

Від Партії регіонів та групи “За мир та стабільність” – «за» проголосували 0 депутатів.Читайте такожВР відновила свою роботу (онлайн-трансляція)

Як відомо, згідно із проектом закону № 4464а Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді виділити із загального фонду державного бюджету 604 млн грн на проведення дострокових парламентських виборів. Як наголошується в пояснювальній записці до документа, на даний момент обсяг затверджених витрат Центральної виборчої комісії становить 23,6 млн грн.