ЄС відкинув можливість перегляду тексту УА з Україною

Про це йдеться в коментарі про переговорної позиції Євросоюзу, який наданий на запит "ЄвроПравди" представництвом ЄС в Україні.

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"Процес консультацій про можливі ризики, які виникають у результаті виконання Угоди про асоціацію, жодним чином не може призвести до відновлення переговорів про двосторонню угоду між Україною і ЄС, тобто про Угоду про асоціацію (включаючи зону вільної торгівлі). Також ці переговори не впливають на її вступ в силу", - йдеться в документі. У своєму коментарі Брюссель уточнив, що й раніше повідомляв Москву про свою позицію з цього приводу.

Раніше про можливий перегляд тексту УА заявив міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв.

У свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що текст УА переглядатися не буде.