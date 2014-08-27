Текст Угоди з ЄС не змінюватимуть - Клімкін

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Про Асоціацію: не треба видавати бажане нашими російським колегами за дійсне. Змінювати текст Угоди не будемо. Ратифікуємо і будемо імплементувати", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна, ЄС і РФ проводять експертні консультації щодо Угоди про асоціацію Україна-Євросоюз.

Сьогодні міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв заявив, що РФ сподівається змінити текст Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

"Йдеться про конкретні поправки, які ми маємо внести до тексту додатку, і я не виключаю, що до тексту базової угоди", - сказав він, відзначивши, що розраховує вийти з цими пропозиціями до міністерської зустрічі, запланованої на 12 вересня у Брюсселі.

Помічник президента РФ Андрій Бєлоусов не виключив, що експертні консультації можуть спричинити коригування тексту базової Угоди про асоціацію України з ЄС і додатку до неї.

Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання її економічної частини, яка включає положення про вільну торгівлю, до того часу, коли в Україні буде обрано нового президента.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі 27 червня.

При цьому 12 червня тодішній глава МЗС Андрій Дещиця заявляв, що економічна частина Угоди про асоціацію між Україною і ЄС не доопрацьовуватиметься.

Порошенко обіцяє, що Верховна Рада у вересні ратифікує Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.