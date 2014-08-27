Сили АТО залишили Новоазовськ і готуються обороняти Маріуполь

Про це йдеться в сюжеті ТСН. "Мобільні групи залишили свої позиції в Новоазовську і підтягують сили ближче до Маріуполя", - повідомляється в сюжеті. За даними розвідки, піхотинців підвезли на КамАЗах білого кольору, які були схожі на вантажівки з гуманітарного конвою.

Наразі українські військові готуються до бою.

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Раніше сьогодні в РНБО повідомили, що сили АТО взяли під контроль Новоазовськ, проте навколо міста з боку російського кордону ведуться постійні обстріли.