Сили АТО залишили Новоазовськ і готуються обороняти Маріуполь
21:08, 27 серпня 2014Політика
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У Новоазовськ зайшла колона із 30 російських танків та 500 піхотинців. Справжня картина бойових дій значно відрізняється від офіційної інформації.
REUTERS
Про це йдеться в сюжеті ТСН. "Мобільні групи залишили свої позиції в Новоазовську і підтягують сили ближче до Маріуполя", - повідомляється в сюжеті. За даними розвідки, піхотинців підвезли на КамАЗах білого кольору, які були схожі на вантажівки з гуманітарного конвою.
Наразі українські військові готуються до бою.
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Раніше сьогодні в РНБО повідомили, що сили АТО взяли під контроль Новоазовськ, проте навколо міста з боку російського кордону ведуться постійні обстріли.
Українська армія залишила Новоазовськ і готується обороняти Маріуполь
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