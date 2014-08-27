Сили АТО звільняють Іловайськ від терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«З приводу Іловайська: за 15 хвилин до брифінгу до мене підійшов молодий чоловік з мобільним телефоном і сказав, що це прямий зв’язок з Іловайськом, будь-ласка, поговоріть з хлопцями. Я переговорив», - сказав він.

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«Хлопці кажуть, що дійсно є і контратаки, але в них є і боєприпаси, в них є підмога, підійшла артилерія, а також додаткові сили, які допомагають відтіснити контрнаступ бойовиків, і зараз відбувається операція зі звільнення міста від бойовиків, остаточна», - наголосив Лисенко.

«Там зараз ідуть активні бойові дії – це правда», - додав він.