У зоні АТО безслідно зникла група з 60 бійців Нацгвардії - ЗМІ

Два дні тому 60 військових Нацгвардії зникли по дорозі з Амвросіївки до Маріуполя, передає ТСН.

Зв'язатися з ними рідні не можуть і досі. Також нічого не відомо про бійців батальйону патрульної служби спеціального призначення "Херсон".

За даними, які є в обласному управлінні міліції, з півсотні вояків 3 загинули, 5 поранені. Де решта – невідомо.

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Родичі чергують під військовими частинами та виходять на мітинги, щоб дізнатися долю своїх рідних.

"Взагалі нічого не відомо. Про хлопців, які в Іловайську, взагалі нічого. Ні втрати, живі чи мертві – взагалі нічого", - скаржиться дівчина бійця батальйону патрульної служби "Херсон" Поліна Бульба.