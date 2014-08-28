З "Батьківщини" ніхто не виходив - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо появи напередодні інформації про нібито вихід із партії 16 осіб.

“Це якась фейкова інформація”, - сказав Сенченко і додав, що цю інформацію спростував, зокрема, депутат Андрій Парубій, який “нізвідки не виходив”.

На уточнення, чи хто-небудь виходив на сьогодні із партії, Сенченко сказав: “Ніхто не вийшов”.

Читайте такожУ "Батьківщині" пояснили, за що вигнали МоскаляЯк повідомляв УНІАН, 27 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що він вийшов із політради партії «Батьківщина».

Також, за його словами, серед тих, «хто пішов» - Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Людмила Денісова, Павло Петренко, Лілія Гриневич, Валерій Головко, Костянтин Матейченко, Сергій Пашинський, Андрій Парубій, Андрій Пишний, Максим Бурбак, Михайло Хміль, Михайло Апостол, Леонід Ємець, Валерій Лунченко.