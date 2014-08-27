Аваков, Яценюк, Турчинов і Парубій вийшли з "Батьківщини"

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"Я вийшов з політради. Не став чекати завершення обговорення і завершального розколу позицій. Не стану конфліктувати і скандалити з тими, кого люблю і ціную", - написав Аваков.

За його словами, причиною виходу стали розбіжності з приводу об'єднання з іншими політичними силами на майбутніх виборах, яке підтримував Аваков і ще деякі політики.

"Хто пішов? Турчинов, Яценюк, Аваков, Денисова, Петренко, Гриневич, Головко, Матейченко, Пашинський, Парубій, Пишний, Бурбак, Хміль, Апостол, Ємець, Лунченко..", - перерахував імена Аваков.

Читайте такожУ "Батьківщині" пояснили, за що вигнали МоскаляНезважаючи на відхід з партії, Аваков підкреслив, що "розійтися в політичних поглядах на процеси - не означає увійти в конфлікт і лити бруд і звинувачення".

"Що далі? Будемо відстоювати, будувати Україну - вільну і щасливу. Нехай з різних позицій, але разом!", - підсумував міністр.