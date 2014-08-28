Рада Безпеки ООН проведе екстрену зустріч через ситуацію в Україні

Рада Безпеки ООН проведе в 14:00 за нью-йоркським часом (21:00 за київським часом) екстрену зустріч у зв'язку з повідомленнями про вторгнення російських військ на територію України.

Про це заявив журналістам постійний представник Великобританії при ООН Марк Лайалл Грант, що головує в РБ в серпні, передає ИТАР-ТАСС.

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав західних партнерів скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з істотним збільшенням російських військ на сході України.

"Вважаю необхідним, щоб наші західні партнери невідкладно скликали надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН. Росія істотно наростила військову присутність в Україні", - заявив він.