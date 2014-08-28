Швейцарія скликала екстрене засідання ради ОБСЄ через ситуацію в Україні

12:53, 28 серпня 2014
Політика
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Засідання скликав голова постійної ради ОБСЄ Томас Гремінгер.

REUTERS

Швейцарія, яка головує на даний час в ОБСЄ, скликає екстрене засідання постійної ради через ситуацію в Україні.

Про це повідомляється в Twitter швейцарського представництва ОБСЄ.

Зазначається, що засідання скликав голова постійної ради ОБСЄ Томас Гремінгер.

На засіданні обговорюватимуть ситуацію в Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав західних партнерів скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з істотним збільшенням російських військ на сході України.

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