Швейцарія скликала екстрене засідання ради ОБСЄ через ситуацію в Україні

Швейцарія, яка головує на даний час в ОБСЄ, скликає екстрене засідання постійної ради через ситуацію в Україні.

Про це повідомляється в Twitter швейцарського представництва ОБСЄ.

Зазначається, що засідання скликав голова постійної ради ОБСЄ Томас Гремінгер.

1) .@OSCE Special Permanent Council meeting, called for by #Swiss Chair Amb. Thomas Greminger at 11am, Hofburg. Focus #Ukraine .@OSCE_SMM - Swiss OSCE 2014 (@SwissOSCE2014) 28 серпня 2014

На засіданні обговорюватимуть ситуацію в Україні.

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав західних партнерів скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з істотним збільшенням російських військ на сході України.