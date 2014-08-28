Яценюк просить скликати Радбез ООН: Путін цілеспрямовано розпочав війну в Європі

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив в ході зустрічі з керівництвом СКУ.

"Вважаю за необхідне, щоб наші західні партнери невідкладно скликали надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН. Росія істотно наростила військову присутність в Україні", - заявив він.

Яценюк вважає, що відповідні надзвичайні зібрання повинні відбутися і в ОБСЄ та Євросоюзі на рівні міністрів закордонних справ ЄС.

Також прем'єр-міністр наголосив, що президент Росії Володимир Путін цілеспрямовано розпочав війну в Європі.

"Ситуація, дійсно дуже складна, і честь українським воякам, які боронять і захищають нашу державу. Володимир Путін цілеспрямовано розпочав війну в Європі. Це знає весь світ і приховати це неможливо", - сказав він.

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За словами Яценюка, зараз від світу потрібні дієві і ефективні кроки.

Раніше Яценюк закликав заморозити всі російські банківські та фінансові активи по світу до моменту виведення російських військ з території України.