Нацгвардія взяла під контроль Комсомольське на Донеччині

Національна гвардія України взяла під контроль населений пункт Комсомольське Донецької області та посилила оборону Маріуполя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

«Військовослужбовці‬ ‪Нацгвардії‬ взяли під контроль ‪Комсомольське‬ Донецької області», - йдеться у повідомленні.

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«Перша оперативна бригада Національної ‪гвардії‬ України успішно здійснила марш та посилила укріплення й оборону міста Маріуполь‬ Донецької області», - повідомляє Нацгвардія.

«У ході бойових дій підрозділами бригади взято під контроль населений пункт Комсомольське Донецької області. В результаті боїв три військовослужбовці отримали поранення. Наразі їм надана необхідна медична допомога», - зазначається в повідомленні.