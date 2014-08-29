Нацгвардія взяла під контроль Комсомольське на Донеччині
Українські військові продовжують зміцнювати оборону Маріуполя. В результаті боїв три військовослужбовці отримали поранення.
Національна гвардія України взяла під контроль населений пункт Комсомольське Донецької області та посилила оборону Маріуполя.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.
«Військовослужбовці Нацгвардії взяли під контроль Комсомольське Донецької області», - йдеться у повідомленні.
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«Перша оперативна бригада Національної гвардії України успішно здійснила марш та посилила укріплення й оборону міста Маріуполь Донецької області», - повідомляє Нацгвардія.
«У ході бойових дій підрозділами бригади взято під контроль населений пункт Комсомольське Донецької області. В результаті боїв три військовослужбовці отримали поранення. Наразі їм надана необхідна медична допомога», - зазначається в повідомленні.