Силовики взяли під контроль райцентр Ясинувата - Порошенко
15:31, 17 серпня 2014Політика
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95-я бригада Збройних сил України взяла під контроль м. Ясинувата в Донецькій області.
Силовики звільнили райцентр Ясинувата від терористів / lenta-ua.net
Про це у своєму Твіттері повідомив президент України Петро Порошенко.
«95 бригада Збройних сил України взяла під контроль райцентр Ясинувата на Донеччині, який має стратегічне значення. Слава Україні!» - зазначив глава держави.
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