Силовики взяли під контроль райцентр Ясинувата - Порошенко

15:31, 17 серпня 2014
Політика
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95-я бригада Збройних сил України взяла під контроль м. Ясинувата в Донецькій області.

Силовики звільнили райцентр Ясинувата від терористів / lenta-ua.net

Про це у своєму Твіттері повідомив президент України Петро Порошенко.

«95 бригада Збройних сил України взяла під контроль райцентр Ясинувата на Донеччині, який має стратегічне значення. Слава Україні!» - зазначив глава держави.

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