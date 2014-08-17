Силовики взяли під контроль райцентр Ясинувата - Порошенко

95-я бригада Збройних сил України взяла під контроль м. Ясинувата в Донецькій області.

Про це у своєму Твіттері повідомив президент України Петро Порошенко. «95 бригада Збройних сил України взяла під контроль райцентр Ясинувата на Донеччині, який має стратегічне значення. Слава Україні!» - зазначив глава держави. Читайте також від терористів звільнили Жданівку

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