Проект рішення Саміту ЄС не містить санкцій проти Росії

Фотокопію проекту поширило видання Financial Times.

Документ був погоджений з усіма країнами-членами ЄС, на рівні їх постійних представників (послів в ЄС). Засідання відбулося 27 серпня – у день масованого вторгнення в Україну російських військ, пише УП.

Як з’ясувалося, на той момент європейські столиці не були готові ані до санкцій щодо РФ, ані навіть до різкого засудження російських дій. Зокрема, в проекті рішення саміту немає засудження факту надсилання в Україну "гуманітарного конвою".

Україні присвячено 4 пункти рішення.

"ЄС засуджує конфлікт на Сході України, інтенсивність якого зростає. ЄС дуже стурбований повідомленнями по зростаючий потік бійців та зброї з території РФ до України, а також повідомленнями про участь російських військ в операціях на території України", - починається "український" блок проекту.

ЄС наполягає на необхідності довготривалого політичного рішення, яке буде базуватися на повазі до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

"Першими кроками мають бути взаємно погоджене припинення вогню, відновлення контролю України за її кордоном та припинення потоку зброї, військового персоналу та військових матеріалів з РФ до України", - зазначено в документі.

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Нові санкції, згідно з цим документом, лишаються в далекій перспективі: "Європейська рада продовжує бути залучена до моніторингу та оцінки обмежувальних заходів, що їх вжив ЄС, та лишається готова до наступних кроків, в світлі того, як розвиватимуться події".