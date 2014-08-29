У Франції є докази російської інтервенції в Україну

Міністр закликав країни ЄС до жорсткої позиції щодо Росії, повідомляє Українська правда з посиланням на телеканал France 24.

"Ми повинні показати одночасно і нашу твердість, і готовність до діалогу", - уточнив він.

Читайте такожЄС посилить санкції проти Росії, якщо ескалація кризи в Україні буде збільшуватися - постпред Франції в ООН

За словами глави французького МЗС, Євросоюз готовий посилити санкції проти Росії, якщо вона не припинить військову інтервенцію.

"Коли країна посилає свої війська в іншу країну без її згоди і проти її волі, це називається інтервенцією", - уточнив Лоран Фабіус.