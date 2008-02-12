Януковичу запропонували орендувати палац спорту за $1 млн.?

СБУ розслідує факти тиску на мера Сєвєродонецька Володимира Грицишина. За інформацією видання "Коммерсантъ-Украина", мер запропонував лідерові Партії регіонів Віктору Януковичу орендувати Льодовий палац спорту за $1 млн. Це єдина умова, за якої є можливим проведення в Сєвєродонецьку з`їзду депутатів всіх рівнів, відзначає газета.

Першою про погрози в адресу мера Сєвєродонецька вчора повідомила прес-секретар СБУ Марина Остапенко. Під час брифінгу вона сказала, що в місто направлені співробітники підрозділу центру спецоперацій у боротьбі з тероризмом. Приводом для таких дій, за її словами, послужила заява мера Сєвєродонецька Володимира Грицишина про те, що на нього чинять тиск. Пан Грицишин підтвердив, що 7 лютого йому погрожували по телефону: "Поки я був на зустрічі в Києві з Віктором Януковичем, у мою приймальню кілька разів дзвонили невідомі і погрожували".

Широку популярність Сєвєродонецьк здобув у кінці 2004 року, після того, як у міському Льодовому палаці відбувся з`їзд депутатів всіх рівнів. За його підсумками СБУ порушила кримінальну справу про сепаратизм. Передбачається, що 23 лютого в Сєвєродонецьку пройде другий з`їзд депутатів. Проте цей захід зараз знаходиться під загрозою зриву. 25 січня Сєвєродонецька міськрада заборонила проведення в Льодовому палаці суспільно-політичних заходів.

За словами джерела видання в Сєвєродонецькій міськраді, крім телефонних погроз, що надходили від імені громадської організації "Донецька республіка", Володимиру Грицишину було передано лист з погрозами. "У ньому члени `Донецької республіки` нібито вимагають від мера не заважати проведенню з`їзду в Льодовому палаці", - повідомив співбесідник.

Вчора ж в управління СБУ в Донецькій області для дачі свідчень був викликаний лідер громадської організації "Донецька республіка" Олександр Цуркан. Висунуті звинувачення він назвав "провокацією, яку підготували в СБУ". "Це повна маячня. Я прошу вибачення за тих виродків, які написали в цьому листі про мера і його сім`ю. Ми таким ніколи не займалися", - заявив пан Цуркан.

Тим часом у Сєвєродонецьку міськраду надійшла заява 54 народних депутатів від Партії регіонів з вимогою надати 23 лютого великий зал Льодового палацу для зустрічі з виборцями. Як повідомило джерело в міськраді, відповідь мера не змусила себе довго чекати. Володимир Грицишин запропонував Віктору Януковичу орендувати приміщення Льодового палацу за $1 млн. "Тільки в цьому випадку Володимир Грицишин не буде проти проведення з`їзду 23 лютого", - сказав співбесідник Ъ.