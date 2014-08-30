ЄС готовий ввести нові санкції щодо Росії - Порошенко

14:24, 30 серпня 2014
Політика
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Країни-члени ЄС будуть готові прийняти додаткові заходи.

Порошенко Петр / Фото УНИАН

Європейський Союз готовий прийняти додаткові заходи і ввести нові санкції щодо Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав президент України Петро Порошенко, посилаючись на слова президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.

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«Країни-члени ЄС будуть готові прийняти додаткові заходи і санкції», - процитував Порошенко слова Баррозу.

При цьому глава держави, який зараз перебуває з робочим візитом у Брюсселі, зазначив, що отримав безліч сигналів готовності Єврокомісії допомагати Україні.

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