Лідери Євросоюзу запропонують ЕК "наступний рівень" санкцій проти Росії - віце-канцлер ФРН

Лідери Євросоюзу звернуться до Єврокомісії з пропозицією підготувати "наступний рівень" санкцій проти Росії, повідомив віце-канцлер ФРН Зігмар Габріель, передає РИА Новости.

У суботу в Брюсселі пройде позачерговий саміт Євросоюзу. Як очікується, на ньому обговорять ключові пости в ЄС і ситуацію на Україні.

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Відносини Росії і Заходу погіршилися у зв'язку з ситуацією на Україні. Наприкінці липня ЄС і США від точкових санкцій проти окремих осіб і компаній перейшли до заходів проти цілих секторів російської економіки. У відповідь Росія обмежила імпорт продовольчих товарів з країн, які ввели проти неї санкції: США, країн ЄС, Канади, Австралії і Норвегії. Під заборону потрапили яловичина, свинина, птиця, ковбаси, риба, овочі, фрукти, молочна продукція і ряд інших продуктів. Москва неодноразово заявляла, що розмовляти з Росією мовою санкцій недоречно і контрпродуктивно.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня офіційний журнал Європейського Союзу оприлюднив рішення ЄС ввести щодо Росії через її дестабілізуючу роль на сході України економічні санкції.