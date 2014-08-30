Українські військові продовжують зміцнювати оборону Маріуполя - РНБО

Українські військові продовжують зміцнювати оборону Маріуполя з метою захисту міста від можливого вторгнення військ Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Українські військові продовжують зміцнювати Маріуполь. Зокрема, в Маріупольському районі Донецької області з метою виявлення диверсійно-розвідувальних груп росіян прикордонники спільно з добровольчими батальйонами організували цілодобове патрулювання», - сказав Лисенко.

Читайте такожУкраїнські спецпідрозділи проводять розвідку та пошук диверсантів поблизу Маріуполя

За його словами, всі основні в'їзди до Маріуполя підсилено кінологами й фахівцями прикордонного контролю. Окрім цього створено спеціальні підрозділи для відбиття атак танків.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня підрозділи російської регулярної армії захопили місто Новоазовськ Донецької області, який знаходиться поблизу Маріуполя.

Експерти відзначили, що таким чином росіяни намагаються пробити «коридор» із території Росії в окупований нею в березні Крим, а також відволікти частину української армії від бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

Читайте такожНа вокзалі в Маріуполі утворилися великі черги з охочих покинути місто - ЗМІ

Вчора, 29 серпня, Лисенко повідомив, що на Маріупольському напрямку об'єднані сили антитерористичної операції вдосконалюють інженерно-фортифікаційне обладнання блокпостів і опорних пунктів і вживають профілактичних заходів на території міста.

"Жителі разом із переселенцями із захоплених терористами міст допомагають військовим будувати укріплення, щоб не допустити штурму російськими військовими віддалених районів міста", - сказав Лисенко.

Він повідомив, що маріупольці масово йдуть у військкомати, висловлюючи бажання захищати своє місто від вторгнення російської армії.