Ярош: Зносити владу під час війни не можна, бо Путін дійде до Києва

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"За останні тижні, у важких боях під Саур-могилою, Амвросіївкою, Старобешевим, проклятим Іловайськом, втратили близько 30 побратимів з "Правого сектора", які були прикомандировані до добровольчих батальйонів "Дніпро", "Донбас", 40-го БТО", - написав він.

На його думку, основна причина великих втрат - "несподіване для військового керівництва держави відкрите вторгнення" і удари в тил.

Читайте такожЯрош оголосив про відмову Правого сектору від ідеї "іти на Київ"Серед інших причин він назвав і некомпетентність деяких генералів, які проводять операції.

"На жаль, багато хто з них підпорядковується політичним рішенням кабінетних теоретиків, а не віддає накази, виходячи із реальної ситуації на фронті", - вважає Ярош.

При цьому він наголосив, що зараз не можна розхитувати ситуацію в державі.

Читайте такожОбстановка навколо Іловайська нагнітається для дискредитації командування - радник міністра"Не можна розкачувати ситуацію в державі. Чистити владні кабінети, проводячи люстраційні процеси треба, зносити існуючу владу - під час війни, доки вона не піде на відверту зраду, ні в якому разі не можна. Бо Путін прийде до Києва", - написав Ярош.

"Не панікуйте. Ситуація у зоні бойових дій справді складна, але не безнадійна. Фронт необхідно вирівняти і стабілізувати, перейшовши до активної оборони на зручних для цього рубежах. Знаю, що у військових колах це вже обговорюється", - додав він.