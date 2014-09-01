Лубківський: Бойові дії в Україні - не перешкода для вступу в НАТО
Україна має відмовитися від позаблокового статусу.
Про це в ефірі Громадського сказав заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.
«Наслідком позаблокового статусу є втрата Криму, є агресія з боку Росії. Які результати цього позаблокового статусу? – Нуль», – пояснює Лубківський.
Лубківський бачить перспективу у відмові від позаблоковості України.
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«Як буде скасований статус позаблоковості, тоді будемо думати про наступні кроки», – каже заступник міністра.
Сам Лубківський каже, що підтримує членство України в НАТО.
Бойові дії на території України, за словами заступника міністра, не є перешкодою для набуття членства.
«Досвід і історія альянсу це підтверджує», – додає він.