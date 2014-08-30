Новим президентом Ради ЄС обрано прем’єр-міністра Польщі

Про це повідомив чинний президент Ради ЄС Херман Ван Ромпей сьогодні на прес-конференції в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

На посаду верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президентом Європейської комісії обрано міністра закордонних прав Італії Федеріку Могеріні.

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Згідно повідомлення, Туск почне роботу 1 грудня на термін 2,5 року.

Могеріні приступить до виконання своїх обов'язків 1 листопада одночасно з роботою нової Європейської комісії.