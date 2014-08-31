Низка країн вимагають розірвати акт НАТО-Росія - ЗМІ

У зв’язку з діями Росії в Україні низка країн-членів НАТО напередодні саміту Альянсу в Уельсі, який відбудеться 4-5 вересня, вимагають розірвання Основоположного акту Ради НАТО-Росія.

Про це в неділю, 31 серпня, повідомив німецький журнал Der Spiegel із посиланням на джерела в німецькому уряді та у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі, передає Deutsche Welle. Цей документ, підписаний у травні 1997 року, обмежує розміщення військовослужбовців НАТО на території держав колишнього Східного блоку.

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За даними видання, розірвання акту вимагають Польща, країни Балтії та Канада. Тоді як уряд Німеччини виступає проти цього, пише Der Spiegel із посиланням на джерела в німецьких дипломатичних колах.

"Із кожним наступним військовим кроком росіян стає дедалі складніше відстоювати німецьку позицію", - цитує видання висловлювання джерела.

Північноатлантичний альянс планує створити п'ять нових баз у трьох країнах Балтії, а також Польщі та Румунії, повідомляє 31 серпня німецьке видання Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. На кожній із цих баз на постійній основі має базуватися від 300 до 600 солдатів країн-членів Альянсу, пише газета із посиланням на чиновників НАТО високого рангу.

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Деталі створення баз НАТО у цих країнах мають бути розроблені після саміту Альянсу 4-5 вересня в Уельсі, пише видання. Нагадаємо, що відповідно до домовленостей між Північноатлантичним альянсом і Росією, постійного розміщення баз НАТО у Східній Європі не має бути.