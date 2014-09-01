Порошенко призначив Ольгу Богомолець своїм радником

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Президента.

Президент України Петро Порошенко призначив заслуженого лікаря України Ольгу Богомолець Радником Глави держави.

«Ця посада дасть Вам можливість сконцентруватися на низці гуманітарних проблем. Впевнений, що об’єднання наших зусиль буде дуже корисним для України», - сказав Президент.Читайте такожПорошенко призначив своїм радником волонтера Бірюкова

«Зараз країна переживає буремні часи, зараз час, коли всі небайдужі люди, які мають високий авторитет в суспільстві, зокрема такі, як Ви, мають об’єднуватись», - наголосив Порошенко.

Він обговорив напрямки роботи Богомолець на посаді Радника Президента.

У свою чергу, Ольга Богомолець, ініціювала створення інформаційного ресурсу, метою якого має стати допомога родинам, які втратили годувальника.

«Будь-яка людина з будь-якої точки світу зможе зайти на цей ресурс, банк надасть іменний номер картки, і можна буде перерахувати гроші на рахунок родини», - сказала вона.