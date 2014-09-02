Рада вирішила засідати по вівторках і провести закрите засідання з силовиками

За постанову № 4573А проголосували 262 народних депутати із 326 зареєстрованих у сесійній залі.

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Постановою передбачено у пленарному режимі працювати лише по вівторках, а в інші дні народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях та фракціях. У разі необхідності депутати можуть бути скликані на засідання головою Верховної Ради.

Спікер парламенту Олександр Турчинов зазначив, що ця постанова приймається з урахуванням не лише попередніх пропозицій, але й пропозицій про проведення 4 вересня закритого пленарного засідання за участю членів Кабінету міністрів та керівників силових структур.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Верховна Рада не підтримала проект постанови про внесення змін до календарного плану. За тоді проголосували 169 депутатів із 326 зареєстрованих.

Під час наради Турчинова з керівниками фракцій та груп було запропоновано у четвер, 4 вересня, провести закрите засідання парламенту за участю представників Кабміну, Національного банку та керівників силових відомств. За його словами, під час такого засідання планується обговорити питання захисту країни, посилення обороноздатності, економічної та енергетичної безпеки.