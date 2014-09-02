Турчинов сказав "регіоналці" Бондаренко, що їй потрібно стати на коліна перед армією

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі Бондаренко заявила, що “мирні мешканці на Донбасі були вбиті в результаті АТО”, і запропонувала вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання.

Після цього вона висловила думку, що нинішня влада “ділить людей на українців і неукраїнців. Влада посилає армію бомбити мирні міста злочинно”.

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Голова ВР назвав її виступ провокацією, мікрофон Бондаренко було вимкнено, а Турчинов попросив Бондаренко зайняти своє місце у сесійній залі.

“Українська армія захищає Україну, і вас захищає українська армія. Вам на коліна треба стати перед українською армією”, - заявив Турчинов, звертаючись до Бондаренко.