Турчинов сказав "регіоналці" Бондаренко, що їй потрібно стати на коліна перед армією
Голова Верховної Ради Олександр Турчинов перервав виступ народного депутата від Партії регіонів Олени Бондаренко за провокаційні вислови щодо української влади та армії.
Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі Бондаренко заявила, що “мирні мешканці на Донбасі були вбиті в результаті АТО”, і запропонувала вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання.
Після цього вона висловила думку, що нинішня влада “ділить людей на українців і неукраїнців. Влада посилає армію бомбити мирні міста злочинно”.
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Голова ВР назвав її виступ провокацією, мікрофон Бондаренко було вимкнено, а Турчинов попросив Бондаренко зайняти своє місце у сесійній залі.
“Українська армія захищає Україну, і вас захищає українська армія. Вам на коліна треба стати перед українською армією”, - заявив Турчинов, звертаючись до Бондаренко.