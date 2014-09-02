На Луганщині з полону терористів звільнили 9 українських військових
Серед визволених є військовослужбовці різних категорій: від підполковника до солдата.
Війська оперативного командування «Північ», які виконують завдання АТО, продовжують звільняти бійців з полону терористів.
Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
"Військами оперативного командування «Північ», які виконують завдання АТО на чолі з генерал-лейтенантом Ігорем Колесником, успішно проведено операцію щодо визволення 9 українських військових. Серед тих, кого визволено, є військовослужбовці різних категорій, від підполковника до солдата", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, бійці, які були заручниками від декількох днів до двох місяців, звільнені.
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Список військовослужбовців, яких вдалося визволити:
- рядовий Сталков Дмитро Олексійович;
- рядовий Холод Андрій Миколайович;
- рядовий Чорний Олег Павлович;
- рядовий Заставний Іван Степанович;
- рядовий Шаповалов Олександр Володимирович;
- сержант Морошан Дмитро Васильович;
- лейтенант Райко Богдан Олександрович
- підполковник Мордвінов Сергій Леонідович;
- полковник Шевцов Юрій Сергійович;
Серед особового складу є представники військових частини Львівщини, Хмельниччини, Чернігівщини та Миколаївщини.