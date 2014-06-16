Командир батальйону "Темур" втік з полону терористів - ЗМІ

Про це з посиланням на інформоване джерело повідомляє луганський сайт Східний варіант.

Як зазначив на правах анонімності співрозмовник видання, в даний момент Темур перебуває в безпечному місці і готується дати прес-конференцію.

Нагадаємо, Юлдашев - керівник Луганської самооборони. Він сформував з добровольців спецпідрозділ з охорони громадського порядку і боротьби з сепаратистами. Батальйон повинен був увійти до складу МВС.

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28 квітня в Щасті в школу міліції для проведення тренувань прибули хлопці з підрозділу «Темур», де на них було скоєно напад. Юлдашеву пред'явили ультиматум - або полон, або фізичне знищення його бійців. Пізніше стало відомо, що командира Темура сепаратисти захопили і утримують в полоні в СБУ.