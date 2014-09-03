Расмуссен розповів, коли НАТО поновить співпрацю з Росією

„Після безжальних, незаконних військових дій Росії, які продовжуються в Україні, ми не можемо продовжувати справи, як завжди. Ситуація залишиться такою, як вона є, поки Росія не буде відповідати основним принципам установчих документів співробітництва Росія - НАТО”, - заявив генсек НАТО в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

Він зауважив, що з кінця «холодної війни», впродовж більш як 20 років, було „витрачено багато часу, щоб розвинути конструктивне партнерство з Росією”.

„Але, як ми всі бачимо, Росія не вважає НАТО партнером. Навпаки, коли слухаєш політичних лідерів у Кремлі, ви розумієте, що вони вважають НАТО противником. Після того, як Росія почала свої неправомірні дії проти України, ми призупинили нашу практичну співпрацю з Росією. Це вплинуло на проекти практичного співробітництва, коли ми говоримо про Афганістан, боротьбу з тероризмом, боротьбу з наркотиками та піратством. Я сильно шкодую з цього приводу, тому що в нас є і буде спільна зацікавленість у вирішенні цих проблем безпеки”, - зазначив Расмуссен.

Читайте такожГенсек НАТО: Російські війська проводять прямі військові операції всередині України

На запитання, чи можна цей стан порівняти з новою «холодною війною», Расмуссен відповів: „Ми не говоримо про нову холодну війну. Це не ідеологічна криза, і ми не стикаємося знову з поновленою конкуренцією холодної війни по всьому світу. Але ми повинні бути готові до можливості того, що в осяжному майбутньому саме Росія може обрати конфронтацію над співробітництвом”.

Говорячи про бачення майбутніх відносин з Росією, генсек Альянсу наголосив, що багато залежить від поведінки Росії.

„Очевидно, наші відносини не можуть бути ”business as usual”, поки Росія не виконає основоположні принципи співпраці Росія - НАТО і міжнародного права. Що стосується її дій в Україні, то я закликаю Росію обрати справжній шлях до миру, зупинити свої агресивні дії всередині України і підтримку сепаратистів. Це означає вивести свої війська з України, від українського кордону та взяти участь у щирому діалозі для мирного вирішення. Це те, чого, як говорить Росія, вона хоче, і це те, над чим працює вся міжнародна спільнота”, - заявив Расмуссен.