Семенченко не виключає, що може піти в політику

Про це він сказав в ефірі "Громадського телебачення", передає Еспресо.TV.

"Мене цікавить життя пацанів (врятувати полонених і поранених), формування батальйону, щоб помінялася система і щоб ми виграли у війні. Якщо мені для цього потрібно буде йти в політику, то я піду", - сказав він, відповідаючи на запитання ведучого, чи піде він у політику після такої гучної народної слави.

Командир "Донбасу" додав, що для нього нині найактуальнішими питаннями є забезпечення добровольчих батальйонів і перемога.

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"Щоб вони, пацани, отримали нові документи, гроші від держави вчасно і щоб поїхали додому. Пораненим треба зібрати по 10 000. Подивитися, щоб їм допомогла держава. Я їх згрібаю до Дніпропетровська. Питання полонених - я не буду висвітлювати, я використаю всі засоби, щоб хлопців витягнути, обіцяю.

Мене цікавить отримання важкої техніки, новобранці - де вони будуть жити і спати, питання офіцерського складу", - сказав він.