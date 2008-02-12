У Києві всім політсилам таки доведеться домовлятися з Черновецьким?

Експерти Інституту Горшеніна вважають, що в найближчому майбутньому будь-які політичні сили, які шукатимуть шлях до голосів киян, намагатимуться «домовитися» з мером столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Зокрема, таке переконання висловив експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА в коментарі, текст якого переданий агентству УНІАН.

Експерт зазначив, що дослідження Інституту Горшеніна в останні місяці показують деяке зміцнення електоральних позицій діючого мера. «Зараз, у рамках запуску call-центру Інституту, ми проводимо тестові телефонні опитування киян, які, зокрема, показують невелике зміцнення електоральних позицій ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, незважаючи на його найвищий негативний рейтинг», - заявив В.ЗАСТАВА.

Водночас, за його словами, в лютому Інститутом Горшеніна було проведене експертне опитування, в якому взяли участь представники політичних сил, політологи і журналісти національних ЗМІ. В рамках опитування більшість експертів заявили, що основні політичні гравці, що розглядають Київ як плацдарм для досягнення своєї політичної мети, скоріше, намагатимуться зняти Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади, ніж домовлятися з ним.

Проте, зазначає В.ЗАСТАВА, Інститут Горшеніна має особливу думку з цього приводу. «Наш аналіз політичної й економічної ситуації в столиці, в тому числі й електоральні дослідження, показують, що незабаром будь-які політичні сили, які шукатимуть шлях до голосів у Києві, шукатимуть підхід до ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - сказав В.ЗАСТАВА.