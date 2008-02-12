Шкіль розкусив подвійну гру Партії регіонів

Сьогодні о 16-й годині відбудеться вечірнє засідання сесії Верховної Ради. "Такий є результат перемовин між спікером та лідером Партії регіонів", - заявив у коментарі ZAXID.netнародний депутат України від БЮТ Андрій Шкіль.

За словами нардепа, домовленість про вечірню сесію "не слід поспішати назвати компромісом".

"Таким чином Партія регіонів просто намагається продемонструвати, що вона не зриває початку сесії. Це їй вигідно і не більше. Про будь-які компроміси говорити ще занадто швидко", - резюмував він.