В Україні ліквідують 20% центральних органів влади

Про це повідомляє ТСН з посиланням на міністра Кабміну Остапа Семерака.

"Скоротивши на 20 відсотків кількість центральних органів виконавчої влади, автоматично буде скорочено 51 відсоток контролюючих функцій, які мали ці центральні органи влади. У той же час деякі органи створюються, зокрема Державне агентство України з питань відновлення Донбасу", - цитує Семерака прес-служба Кабміну.

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Міністр уточнив, що різні органи влади виконували близько тисячі контрольних функцій, тому своїм рішенням Кабмін скоротив їх на 34%.