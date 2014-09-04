В Україні ліквідують 20% центральних органів влади
09:16, 04 вересня 2014Політика
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На вчорашньому засіданні Кабмін вирішив скоротити 20% центральних органів виконавчої влади. Тобто кожне п'яте відомство або ліквідують повністю, або ж його функції передадуть іншій новоствореній установі.
Кабмін прийняв рішення скоротити чиновників / lenta-ua.net
Про це повідомляє ТСН з посиланням на міністра Кабміну Остапа Семерака.
"Скоротивши на 20 відсотків кількість центральних органів виконавчої влади, автоматично буде скорочено 51 відсоток контролюючих функцій, які мали ці центральні органи влади. У той же час деякі органи створюються, зокрема Державне агентство України з питань відновлення Донбасу", - цитує Семерака прес-служба Кабміну.
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Міністр уточнив, що різні органи влади виконували близько тисячі контрольних функцій, тому своїм рішенням Кабмін скоротив їх на 34%.
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