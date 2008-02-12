Путін закликає Ющенка мобілізувати політичну волю

Президент РФ Володимир ПУТІН пропонує Україні об`єднати зусилля в паливно-енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи друге засідання Міждержавної українсько-російської комісії на найвищому рівні.

В.ПУТІН нагадав, що територією України проходять значні експортні потоки нафти і газу. «Чітке виконання існуючих домовленостей, стабільність і передбачуваність, взаємодія в цій сфері - не тільки на користь наших двох країн, але й значний чинник забезпечення енергетичної безпеки Європи», - підкреслив В.ПУТІН.

На його думку, саме тому Україна і Росія повинні об`єднати зусилля в цій сфері. Російський Президент зазначив, що реалізація великих спільних проектів у ПЕК дозволить не тільки зміцнити українсько-російські відносини, але й може стати внеском у розвиток стратегічної співпраці. «Незважаючи на всі існуючі складнощі, вихід на такий якісно новий рівень співпраці, реального стратегічного партнерства Росії і України цілком досяжний», - підкреслив В.ПУТІН, додавши, що це відповідає корінним інтересам як України, так і Росії.

Він вважає, що всі технологічні передумови - технологічні, управлінські умови - для цього є. «Головне - мобілізувати політичну волю», - наголосив В.ПУТІН.