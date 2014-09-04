Табір батальйону "Київ-12" обстріляли з установок "Смерч": є загиблі та поранені

Заступник командира 12-го батальйону територіальної оборони Києва підполковник Антон Шаповал заявив про велику кількість загиблих та поранених внаслідок сьогоднішнього обстрілу системами “Смерч” місця дислокації бійців батальйону у населеному пункті Дмитрівка в зоні АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шаповал сказав сьогодні, виступаючи на засіданні сесії Київради. Шаповалу було надано слово на початку засідання у зв'язку з важливістю інформації.

Шаповал повідомив, що 12-й батальйон був виведений з Луганська до Дмитрівки.

«О 2.30 ночі сьогодні їх дислокацію було обстріляно системами “Смерч”, які просто випалюють все і знищують», - сказав він.

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За словами Шаповала, він не може назвати конкретні дані про загиблих і поранених.

“Цифри не буду називати, щоб не було ніякої паніки”, - сказав Шаповал.

За його інформацією, табір батальйону повністю знищено, знищено все майно і намети, особисті речі і вся техніка.

Шаповал не назвав місце нинішнього перебування бійців, які залишились живими, пославшись на таємницю. Водночас він додав, що бійці перебувають в зоні АТО.

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Він зазначив, що метою цього виступу перед депутатами є довести інформацію до їх відома.

Разом з тим, Шаповал закликав депутатів створити для 12-го батальйону базу постійної дислокації в Києві, а також нагадав про право сімей бійців отримати земельні ділянки у місті й попросив розглянути це питання.